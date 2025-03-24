6 لاعبين يغيبون عن المواجهة.. منتخب العراق يختتم تدريباته تأهباً لمباراة فلسطين

شفق نيوز/ اختتم المنتخب العراقي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، آخر تدريباته في ملعب عمان الدولي تحضيراً لمواجهة نظيره الفلسطيني غداً، وذلك ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه شارك في الوحدة التدريبية جميع اللاعبين باستثناء ماركو فرج الذي عانى من وعكةٍ صحيةٍ، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهة الغد، إلا أنه فضّل التواجد والبقاء في مقر الإقامة، لمساندة زملائه من المدرجات.

وأشار إلى أن هناك خمسة لاعبين آخرين، سيتم اختيارهم غداً، بضمنهم ميرخاس دوسكي، بسبب تراكم البطاقات الملونة.

وفي وقت سابق من اليوم، علق مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، على المباراة مع فلسطين، بأنها "لن تكون سهلة"، وفيما بين أن المنتخب يعتمد على اللعب الجماعي وليس على أيمن حسين كما يروج، أكد مدرب المنتخب الفلسطيني أنه منتخبه يمر بـ"وضع نفسي صعب".

وقال كاساس، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وفلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إن "المباراة أمام فلسطين مثل أي مباراة تقام في التصفيات إذ كان فيها الأعداد قصير".

وأضاف أن "المباراة لن تكون سهلة بين المنتخبين، فكلاهما يبحث عن الفوز ويطمح كسب النقاط الثلاث وعلينا التركيز وتحاوز الأخطاء"، مضيفاً أنه "لدي معلومات كاملة عن المنتخب الفلسطيني، فهو يمتلك لاعبين جيدين ولا أعتقد بأن دفاعه ضعيف كما يظن البعض، إذ يمتلك دفاعاً جيداً وأنه تلقى الأهداف من كرات ثابتة في مباراته أمام الأردن الأخيرة".

ويحتل المنتخب العراقي المركز الثالث في مجموعته الثانية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدور الثالث ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، التي ستنطلق يوم غد الثلاثاء، وسيلاقي فيها العراق نظيره الفلسطيني في الساعة التاسعة والربع مساءً.