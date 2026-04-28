6 انتصارات وأربعة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت، اليوم الثلاثاء، 10 مباريات ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وأسفرت النتائج عن ستة انتصارات وأربعة تعادلات.

وشهدت الجولة تعادل فريق الناصرية مع ضيفه مصافي الجنوب بنتيجة (1-1)، فيما خسر فريق الحدود أمام ضيفه البيشمركة بنتيجة (0-1).

وحقق فريق كربلاء فوزًا على ضيفه ميسان بنتيجة (1-0)، كما تغلب الجولان على ضيفه عفك بنتيجة (3-1)، وفاز الرمادي على مضيفه المصافي بنتيجة (1-0).

وفي بقية المباريات، تعادل الحسين مع ضيفه البحري بنتيجة (1-1)، فيما خسر نفط البصرة أمام ضيفه نفط الوسط بنتيجة (0-1)، بالإضافة إلى تعادل غاز الشمال مع ضيفه الجيش دون أهداف (0-0).

كما فاز الفهد على ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة (1-0)، في حين تعادل الكاظمية مع ضيفه الاتصالات بنتيجة (3-3).