6 انتصارات وأربعة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

جرت اليوم 10 مباريات ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق مصافي الجنوب على ضيفه فريق عفك بنتيجة كبيرة بلغت 7-1.

وتعادل فريق المصافي مع ضيفه فريق ميسان بهدف واحد لكل منهما، فيما فاز فريق البيشمركة على مضيفه فريق البحري بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتعادل فريق نفط الوسط مع فريق الناصرية بهدف واحد لكل منهما، بينما حقق فريق الحدود فوزاً على مضيفه فريق الجيش بهدف دون مقابل.

وفاز فريق كربلاء على مضيفه فريق الحشد الشعبي بهدفين دون رد، في حين فاز فريق الجولان على مضيفه فريق الكاظمية بهدف واحد دون مقابل.

وفاز فريق الاتصالات على ضيفه فريق الرمادي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما تعادل فريق الفهد مع ضيفه فريق الحسين بهدف واحد لكل منهما.

وتعادل فريق غاز الشمال مع ضيفه فريق نفط البصرة سلبياً من دون أهداف.

وبهذه النتائج، تمسك فريق الجولان بالصدارة برصيد 66 نقطة، يليه فريق غاز الشمال في المركز الثاني برصيد 58 نقطة، ثم فريق الحدود في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.