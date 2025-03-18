6 انتصارات وتعادل واحد في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت سبع مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نفط البصرة على مضيفة فريق الشباب البصري بنتيجة 11-2، ‏كما فاز الدفاع الجوي على ضيفه غاز الجنوب بنتيجة 7-3، ‏تخطى فريق الشرطة ضيفه آليات الشرطة بنتيجة 5-3.

كذلك فاز فريق الحشد الشعبي على ضيفه أمانة بغداد بنتيجة 5-1، وتغلب فريق الشرقية على ضيفه الجيش بنتيجة 3-2، وتمكن فريق المصافي من الفوز على ضيفه الموارد المائية بنتيجة 1-0، فيما تعادل فريقا دجلة الجامعة وضيفه بلدية البصرة بنتيجة 2-2.