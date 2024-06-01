6 انتصارات وتعادل واحد في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ حققت ستة فرق لكرة الصالات الفوز على منافسيها فيما تعادل فريقان، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 26 لدوري المحترفين العراقي، كما جرت مبارات ضمن الدوري الممتاز.

واسفرت نتائج مباريات دوري المحترفين عن وفوز فريق الشرطة على بلدية البصرة بنتيجة 5-0، وتلقى فريق الحشد الشعبي خسارة ثقيلة من من ضيفه فريق المصافي الذي فاز بنتيجة 7-4، كما حقق فريق الشرقية فوزاً مهماً على مضيفه فريق نينوى بنتيجة 6-3.

وفاز فريق أمانة بغداد على مضيفه الشباب البصري بنتيجة 4-3، وكذلك فاز فريق الموادر المائية على ضيفه القوة الجوية بنتيجة 2-0، وحقق فريق نفط البصرة الانتصار على مضيفه الدفاع الجوي بنتيجة 2-1.

وشهدت اللقاءات تعادلاً واحداً بين فريق غاز الجنوب مع آليات الشرطة بنتيجة 3-3.

وضمن منافسات دوري الدرجة الممتازة لكرة الصالات تعادل الفتوة الموصلي مع ضيفه فريق المعقل ايجابيا 2-2، وفي الدوري الممتاز أيضاً فاز نادي دجلة الجامعة على فريق المثنى بنتيجة 4-2.