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6 انتصارات وتعادل واحد في الجولة 11 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-24T17:09:32+0000
6 انتصارات وتعادل واحد في الجولة 11 لدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت سبع مواجهات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثانية، للتأهل إلى الدوري الممتاز.

واسفرت نتائج اليوم عن فوز فريق نادي البحري على مضيفه فريق نادي اكاد 3-1، كما عزز فريق الصناعة تصدره في المجموعة الثانية بعد فوزه على ضيفه البيشمركة 3-1، فيما فاز فريق نادي دهوك على فريق نادي بابل 2-0، وبنفس النتيجة فاز سامراء على مضيفه فريق الناصرية 2-0.

وفاز فريق نادي ديالى على ضيفه فريق نادي المرور 2-1، وتقدم فريق نادي الرمادي على مضيفه فريق نادي ميسان 1-0، فيما انتهى لقاء فريق نادي الصليخ مع مضيفه فريق نادي الاتفاق بالتعادل الايجابي 1-1.

ويتصدر فريق نادي نوروز المجموعة الاولى برصيد 24 نقطة، بينما يتصدر الصناعة المجموعة الثانية برصيد 29 نقطة.

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