6 انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الثلاثاء، ثماني مواجهات ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق أمانة بغداد على ضيفه فريق الشباب البصري بنتيجة 6-2.

‏وفوز فريق الشرطة على مضيفه فريق الجيش بنتيجة 4-2.

‏وفوز فريق دجلة الجامعة على مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 3-1.

‏وفوز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الجنوب بنتيجة 7-3.

‏وفوز فريق المصافي بنتيجة كبيرة على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 11-1.

‏وفوز فريق نفط الوسط على مضيفه فريق الشرقية 3-2.

‏وتعادل فريق ديالى مع ضيفه فريق آليات الشرطة إيجابياً بنتيجة 3-3.

‏وأخيراً تعادل فريق غاز الجنوب مع ضيفه الدفاع الجوي إيجابياً بنتيجة 3-3.