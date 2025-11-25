6 انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات
شفق نيوز- بغداد
جرت يوم الثلاثاء، ثماني مواجهات ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.
وأسفرت النتائج عن فوز فريق أمانة بغداد على ضيفه فريق الشباب البصري بنتيجة 6-2.
وفوز فريق الشرطة على مضيفه فريق الجيش بنتيجة 4-2.
وفوز فريق دجلة الجامعة على مضيفه فريق بلدية البصرة بنتيجة 3-1.
وفوز فريق نفط البصرة على ضيفه فريق الجنوب بنتيجة 7-3.
وفوز فريق المصافي بنتيجة كبيرة على ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 11-1.
وفوز فريق نفط الوسط على مضيفه فريق الشرقية 3-2.
وتعادل فريق ديالى مع ضيفه فريق آليات الشرطة إيجابياً بنتيجة 3-3.
وأخيراً تعادل فريق غاز الجنوب مع ضيفه الدفاع الجوي إيجابياً بنتيجة 3-3.