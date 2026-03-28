6 انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت، عصر يوم السبت، ست مواجهات ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الرمادي على مضيفه الجولان بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة ديربي الغربية، كما فاز فريق كربلاء على ضيفه الحسين بهدفين مقابل هدف واحد.

فيما حقق فريق نفط الوسط فوزاً على مضيفه مصافي الجنوب بهدف دون مقابل، بالمقابل فاز فريق عفك على ضيفه الكاظمية بهدف وحيد دون رد.

كما تغلب فريق البيشمركة على فريق الفهد بهدف دون مقابل، في حين فاز فريق ميسان على ضيفه الاتصالات بهدف دون مقابل.

وجرت جميع المباريات عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، باستثناء مباراتي الناصرية مع غاز الشمال، والبحري مع الجيش، اللتين ستقامان عند الساعة السابعة مساءً.

ويشهد يوم غدٍ الأحد إقامة مباراتين عند الساعة الثالثة والنصف عصراً، تجمع الأولى فريق الحدود مع ضيفه نفط البصرة على ملعب نادي أمانة بغداد، فيما يلتقي المصافي مع الحشد الشعبي على ملعبه.