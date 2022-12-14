500 كيلوغرام من "المتة" لتتويج الأرجنتين بكأس العالم

شفق نيوز/ رصد تقرير إعلامي، أن منتخب الأرجنتين أحضر معه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم حوالي 500 كيلو غرام من "المتة".

و"المتة" هو مشروب شاي عشبي يشتهر في بعض مناطق أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" فقد أحضر وفد المنتخب الذي يضم حوالي 75 شخصاً موزعين مابين مدربين ولاعبين وأخصائيين 1100 رطل من "المتة" أي ما يعادل تقريبا حوالي 500 كيلوغرام، خوفا من مواجهة نقص في تأمين هذا المشروب.

ويعتبر هذا المشروب شائعا بين لاعبي المنتخبات اللاتينية وبخاصة في الأرجنتين والأورغواي وبارغواي.

وأضافت الصحيفة أن المنتخب البرازيلي أحضر معه حوالي 12 كيلوغرام من المتة، في حين أحضر فريق الأوروغواي 240 كيلوغرام.

كما وأشارت الصحيفة ان لاعبي المنتخب الأرجنتيني كانوا يشربون المتة في كل مكان بعد المباريات وفي الحافلة واصفة ذلك بالطقوس.

وقال لاعب خط الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماكاليستر، ومن تشكيلة منتخب بلاده في كأس العالم لكنه لم يشارك بعد في البطولة، لصحيفة The Times: "أشربها أكثر من أي شيء يجمعنا معًا".

هذا وتأهلت الأرجنتين إلى المباراة النهائية بعد تغلبها يوم أمس على كرواتيا بثلاثية نظيفة، لتواجه الفائز من لقاء المغرب وفرنسا.