5 مواجهات نارية في مونديال 2026.. والعراق يفتتح مشواره أمام النرويج

شفق نيوز- متابعة

تقام، يوم غد الأربعاء، خمس مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026، تتصدرها مواجهة العراق والنرويج في افتتاح مشوار المنتخبين بالمجموعة التاسعة.

ويستهل المنتخب العراقي مبارياته بمواجهة نظيره النرويجي عند الساعة 1:00 فجراً بتوقيت بغداد، على ملعب بوسطن، ضمن المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً فرنسا والسنغال، في لقاء يسعى خلاله الطرفان لتحقيق بداية إيجابية.

وفي ثاني المباريات، يلتقي المنتخب الأرجنتيني نظيره الجزائري ضمن المجموعة العاشرة عند الساعة 4:00 فجراً، تليها مواجهة أخرى في المجموعة نفسها تجمع النمسا والأردن عند الساعة 7:00 صباحاً.

وفي الفترة المسائية، يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الكونغو الديمقراطية ضمن المجموعة الحادية عشرة عند الساعة 8:00 مساءً، فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء مرتقب يجمع إنكلترا وكرواتيا ضمن المجموعة الثانية عشرة عند الساعة 10:00 مساءً.

ويدخل المنتخب العراقي المواجهة بعد تعرضه لأول خسارة له في عام 2026 أمام فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة ودية أقيمت في 9 حزيران / يونيو الجاري.

وخاض "أسود الرافدين" أربع مباريات هذا العام، حققوا خلالها انتصارين وتعادلاً واحداً مقابل هزيمة واحدة.

ويعتمد المنتخب العراقي في خط الهجوم على الرباعي علي الحمادي وأيمن حسين ومهند علي وعلي يوسف، في محاولة لاختراق الدفاع النرويجي مع انطلاق مشواره في البطولة.