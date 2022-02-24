5 مواجهات في دوري كرة الصالات وهذه النتائج

شفق نيوز/ جرت خمس مواجهات لكرة الصالات، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري الممتاز.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي الشرطة على الجنوب بنتيجة 7-2 في المباراة التي اقيمت على قاعة نفط البصرة، كما فاز نادي نفط البصرة على المرور 5-3 في المباراة التي اقيمت على قاعة نفط البصرة.

وتمكن نادي مصافي الوسط من الفوز على الظفر 5-3 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب، كذلك فاز نادي الجنسية على الشرقية 5-2 في المباراة التي اقيمت على قاعة منتدى الجهاد.

فيما تعادل نادي الجيش وغاز الجنوب 3-3 في المباراة التي اقيمت على قاعة الشباب.