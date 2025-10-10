5 مواجهات في انطلاق الدور الثاني من منافسات دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

تنطلق خمس مواجهات لكرة اليد في عدة محافظات، يوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي للموسم 2025-2026.

ويواجه فريق الكوت ضيفه فريق الفتوة الموصلي في قاعة ميثم حبيب بمحافظة واسط عند الساعة 2 ظهراً، فيما يستضيف بلدية البصرة فريق الجيش في قاعة نادي نفط البصرة عند الساعة 3 عصراً.

بينما يلاقي نفط ميسان ضيفه الحشد الشعبي في قاعة كلية التربية الرياضية في قاعة ميسان عند الساعة 3 عصراً، ويواجه الناصرية ضيفه ديالى في قاعة حيدر برهان بمحافظة ذي قار عند الساعة 3 عصراً.

في حين يلتقي فريق السليمانية ضيفه نفط البصرة في قاعة نادي السليمانية عند الساعة 4 عصراً، وسيكون فريق كربلاء بالانتظار في هذه الجولة.