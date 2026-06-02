5 مواجهات تختتم دوري نجوم العراق.. وقرار "كأس" يلقي بظلاله على اللقب

شفق نيوز- بغداد

تُختتم اليوم الثلاثاء منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026 بإقامة خمس مباريات ضمن الجولة الـ38 والأخيرة، وسط ترقب لمصير الفرق المهددة بالهبوط، في وقت ألقى قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) بظلاله على ملف حسم اللقب وترتيب المسابقة النهائي.

وتنطلق ثلاث مباريات عند الساعة السادسة مساءً، حيث يستضيف أربيل نظيره أمانة بغداد على ملعب فرانسو حريري، فيما يواجه الغراف ضيفه نفط ميسان على ملعب الناصرية الأولمبي، ويلتقي الكهرباء مع الكرمة على ملعب الزوراء الذي يعتمد ملعباً افتراضياً لنادي الكهرباء.

وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً، يلتقي القوة الجوية مع زاخو على ملعب المدينة الدولي في بغداد، بينما يستضيف الشرطة فريق الميناء على ملعبه في العاصمة.

وتحمل الجولة الأخيرة أهمية كبيرة في صراع البقاء، إذ يسعى أمانة بغداد ونفط ميسان إلى تجنب المركز الثامن عشر المؤهل إلى الملحق، فيما يتطلع الميناء إلى تأمين موقعه بشكل نهائي والابتعاد عن أي حسابات معقدة في ختام الموسم.

وفي تطور لافت، أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) مساء أمس قراراً بالقبول الجزئي للتدابير المؤقتة التي طلبها نادي الشرطة في القضية المتعلقة باللاعب فهد طالب، والمرفوعة ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم ونادي الطلبة.

ونص القرار على أنه في حال انتهى الدوري بفارق ثلاث نقاط أو أقل بين القوة الجوية والشرطة، فإن الاتحاد العراقي سيكون ملزماً باعتبار الترتيب النهائي مؤقتاً، مع تجميد مراسم التتويج وتسليم الكأس والميداليات، وعدم اعتماد النتائج النهائية أو إرسالها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لحين صدور الحكم النهائي في القضية.

ويمنح هذا القرار الجولة الختامية أهمية إضافية، إذ لا تقتصر المنافسة على نتائج المباريات فحسب، بل تمتد إلى تداعيات القضية القانونية التي قد تؤثر في اعتماد الترتيب النهائي للمسابقة، رغم تتويج القوة الجوية باللقب حسابياً قبل نهاية الموسم.