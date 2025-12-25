5 ملايين دينار ومنع جماهيري.. عقوبات تطال ناديي الناصرية والنجف

شفق نيوز- ذي قار/ النجف

أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤخراً، سلسلة قرارات عقابية ضد ناديي الناصرية والنجف نتيجة مخالفات تم رصدها في مباريات الدوري الممتاز وفئات الشباب تحت 16 و19 عاماً.

وجاءت العقوبات بعد دراسة اللجنة لشكاوى وتقارير مراقبي المباريات، حيث تبين أن نادي الناصرية ارتكب مخالفة واضحة خلال مواجهته لنفط الوسط على ملعب سوق الشيوخ والتي انتهت بالتعادل 3-3، إذ تم استخدام لاعب غير مدرج في استمارة المباراة، مع عدم تقديم التقارير الطبية المطلوبة عند تبديل اللاعب المصاب، ما يعد خرقاً للوائح المادة (8-7) الخاصة بالمسابقات.

كما وثق تقرير مراقب المباراة تجاوزات من جماهير الناصرية تضمنت هتافات مسيئة ونزولاً إلى أرض الملعب وتجاوزاً على بعض اللاعبين.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار على النادي وحرمان جماهيره من دخول الملاعب لمباراة واحدة، ومنع ثلاثة من ممثلي رابطة الجماهير من الدخول حتى نهاية المرحلة الأولى.

وفي سياق آخر، اعتبرت اللجنة فريق النجف الرياضي خاسراً بنتيجة 0-3 أمام نادي الميناء في مباراتي فئات الشباب تحت 19 و16 عاماً، لعدم حضوره المباريات في الوقت الأصلي والإضافي.

كما تم فرض غرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار لكل فئة وفقاً للمواد (57) و(167-2) من لائحة الانضباط والأخلاق للموسم 2025-2026.

وأوضحت اللجنة أن جميع القرارات صدرت بالاتفاق بين الأعضاء وقابلة للاستئناف أمام الجهات المختصة، مؤكدة على ضرورة التزام الأندية بمواعيد المباريات واللوائح الرسمية لتفادي العقوبات المستقبلية، وحماية نزاهة المنافسات الرياضية في العراق.