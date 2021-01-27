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5 مباريات في دوري الطائرة الممتاز تنتهي بنفس النتيجة

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-27T19:49:23+0000
5 مباريات في دوري الطائرة الممتاز تنتهي بنفس النتيجة

شفق نيوز/ أقيمت خمس مباريات لدوري الكرة الطائرة الممتاز، يوم الأربعاء، ضمن الدور الخامس لمنافسات التجمع الثاني من بطولة أندية الدرجة الممتازة للمجموعتين (A وB).

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن ثلاث مباريات للمجموعة (A) انتهت جميعها بنفس النتيجة، حيث فاز نادي الشرطة على نادي الصناعة بثلاثة اشواط دون مقابل، وبذات النتيجة انتصر نادي البيشمركة على نادي دوكان، وأيضاً حسم نادي الحبانية اللقاء مع نادي مصافي الشمال بثلاثة اشواط دون رد.

وأشار إلى أن النتيجة ذاتها تكررت في مباريات المجموعة (B)، إذ فاز نادي البحري على نادي اربيل بثلاثة اشواط دون مقابل، وهي نفس النتيجة التي فاز بها نادي الجيش على نادي حديثة.

وانطلقت بطولة أندية الدرجة الممتازة للكرة الطائرة في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري وتستمر لغاية التاسع والعشرين من ذات الشهر.

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