5 انتصارات و4 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
شفق
نيوز/ حققت خمسة فرق الفوز على منافسيها، فيما حسم التعادل أربع مباريات، يوم
الأحد، ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وأسفرت
النتائج عن فوز فريق الفهد على ضيفه نادي الحسين بنتيجة 4-1، كما فاز غاز الشمال
على ضيفه المصافي بنتيجة 2-0، وتغلب فريق الناصرية على مضيفه الموصل بنتيجة 2-1،
وتخطى فريق ميسان ضيفه الاتصالات بنتيجة 1-0، وكذلك فاز أمانة بغداد على ضيفه فريق
الصناعة بنتيجة 1-0.
فيما
تعادل فريقا البيشمركة مع ضيفه الجولان بنتيجة 1-1، وبنتيجة 0-0 تعادل الكاظمية مع
ضيفه الغراف، والرمادي مع ضيفه مصافي الجنوب، وفريق البحري مع ضيفه نفط الوسط.