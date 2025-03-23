5 انتصارات و4 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت خمسة فرق الفوز على منافسيها، فيما حسم التعادل أربع مباريات، يوم الأحد، ضمن الجولة العشرين من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وأسفرت النتائج عن فوز فريق الفهد على ضيفه نادي الحسين بنتيجة 4-1، كما فاز غاز الشمال على ضيفه المصافي بنتيجة 2-0، وتغلب فريق الناصرية على مضيفه الموصل بنتيجة 2-1، وتخطى فريق ميسان ضيفه الاتصالات بنتيجة 1-0، وكذلك فاز أمانة بغداد على ضيفه فريق الصناعة بنتيجة 1-0.

فيما تعادل فريقا البيشمركة مع ضيفه الجولان بنتيجة 1-1، وبنتيجة 0-0 تعادل الكاظمية مع ضيفه الغراف، والرمادي مع ضيفه مصافي الجنوب، وفريق البحري مع ضيفه نفط الوسط.