5 انتصارات و3 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

حققت خمسة فرق الفوز على منافسيها في تعادلت ثلاثة أخرى، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق المصافي على ضيفه نفط الوسط بنتيجة 3-0، كما فاز فريق عفك على ضيفه نادي الجيش بنتيجة 3-2، وتغلب الناصرية على ضيفه الاتصالات بنتيجة 2-1.

وكذلك فاز فريق الحسين على مضيفه الرمادي بنتيجة 2-0، وشهدت المباراة أحداث شغب واعتداء جمهور الرمادي على لاعبي الحسين بالضرب، ‏وتخطى فريق غاز الشمال مضيفه فريق كربلاء بهدف دون مقابل.

فيما تعادل فريق مصافي الجنوب مع ضيفه البحري سلباً من دون أهداف، وبنفس النتيجة انتهت مباراة فريق ميسان وضيفه الحشد الشعبي، في حين تعادل فريق البيشمركة مع ضيفه بهدف واحد لكل منهما.

‏بينما ستقام مباراتان يوم غد الاثنين ضمن المنافسات ذاتها تجمع الأولى فريق الحدود مع ضيفه فريق الفهد، بينما تقام الثانية بين فريق الجولان وضيفه فريق نفط البصرة.