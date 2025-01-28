5 انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت خمسة فرق الفوز على منافسيها، فيما تعادلت خمسة أخرى، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز فريق الموصل على البيشمركة بنتيجة 4-2، كما فاز أمانة بغداد على الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-1، وبنفس النتيجة تغلب فريق البحري على الغراف.

كما تخطى فريق الناصرية منافسه فريق ميسان بنتيجة 1-0، وبالنتيجة نفسها فاز فريق الفهد على فريق المصافي.

فيما تعادل فريقا الصناعة والحسين إيجابياً بنتيجة 1-1، في حين انتهت مواجهات فريق نفط الوسط ومصافي الجنوب، وفريق الاتصالات مع عفك، والرمادي مع الجولان، وغاز الشمال مع فريق الكاظمية، جميعها بنتيجة 0-0.