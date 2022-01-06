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5 انتصارات وتعادل واحد في دوري كرة الصالات الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-06T17:08:53+0000
5 انتصارات وتعادل واحد في دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ جرت ست مواجهات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

واسفرت النتائج عن فوز فريق نادي المصافي على ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 6-0، منا فاز فريق نادي الشرطة على ضيفه فريق الظفر بنتيجة 5-1، وكذلك تغلب فريق نفط الوسط على مضيفه فريق الجنسية بنتيجة 4-2.

وتخطى فريق نادي الجنوب على ضيفه فريق نادي المرور بنتيجة 3-2، ونجح فريق نادي الجيش بالفوز على مضيفه امانة بغداد بنتيجة 3-1، وتعادل فريق نادي غاز الجنوب مع ضيفه فريق نادي نفط البصرة بنتيجة 0-0.

وتمسك فريق نفط الوسط بصدارة الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة العاشرة برصيد 30 نقطة، يليه الشرطة برصيد 25 نقطة، وفريق نادي مصافي الوسط ثالثا برصيد 20 نقطة.

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