5 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ انتهت خمس مباريات كروي في دوري الدرجة الأولى بالفوز، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي عفك بنتيجة 4-1، كما فاز فريق نادي الجولان على نظيره الناصرية بنتيجة 3-0.

كما تغلب فريق نادي الميناء على نظيره فريق المرور بنتيجة 3-2، وفاز فريق نادي المصافي على مضيفه فريق نادي السماوة بهدف دون مقابل.

وفي مباراة الفوز الخامسة تمكن فريق نادي الصليخ من التغلب على فريق نادي الكوفة بهدف وحيد دون رد، في حين تعادل فريقا نادي ديالى وسلباً من دون أهداف.