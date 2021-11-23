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5 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-23T17:42:34+0000
5 انتصارات وتعادل واحد في دوري الدرجة الاولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت ست مباريات كروية، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز لركة القدم.

وحقق فريق بيشمركة السليمانية فوزا عريضا على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 3-0، وفاز فريق النادي البحري على ضيفه فريق نادي الجنسية بنتيجة 3-1، كما فاز فريق نادي بابل على ضيفه فريق نادي الشرقاط 2-1.

وتمكن فريق نادي ديالى من الفوز على ضيفه فريق نادي الناصرية 2-1، وحقق فريق نادي كربلاء فوزاً مهماً على ضيفه فريق نادي الصناعات الكهربائية بنتيجة 1-0، فيما تعادل فريق نادي غاز الشمال مع ضيفه فريق نادي السماوة بنتيجة 0-0.

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