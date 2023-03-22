5 انتصارات وتعادلان في دوري كرة الصالات الممتاز

شفق نيوز/ جرت سبع مواجهات كروية، يوم الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات.

واسفرت نتائج المباريات السبع عن فوز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 11-2، وفوز فريق نادي بلدية البصرة على فريق نادي الحشد بنتيجة 9-5، كما فاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي الجيش بنتيجة 9-2.

كذلك تغلب فريق نادي المرور على فريق نادي الظفر بنتيجة 5-2، وفريق نادي مصافي الوسط على فريق نادي آليات الشرطة بنتيجة 4-0، فيما تعادل فريقا امانة بغداد وغاز الجنوب بنتيجة 4-4، وتعادل فريقا نفط البصرة والشرطة بنتيجة 1-1.