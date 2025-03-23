5 انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين لكرة الصالات
شفق
نيوز/ جرت سبع مباريات كروية، مساء اليوم الأحد، في الجولة 29 من منافسات دوري
المحترفين لكرة الصالات.
وفاز
فريق غاز الجنوب على ضيفه فريق الشباب البصري بنتيجة 7-0، كما تغلب الدفاع الجوي
على ضيفه الشرقية بنتيجة 5-1، وتخطى دجلة الجامعة مضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 2-1،
وبنفس النتيجة فاز نفط الوسط على مضيفه بلدية البصرة، وكذلك نجح فريق الموارد
المائية بالفوز على مضيفه فريق الجيش بنتيجة 2-1.
فيما
تعادل فريقا نفط البصرة وضيفه الشرطة بنتيجة 3-3، كما تعادل أمانة بغداد مع
ضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-2.