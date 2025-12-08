5 انتصارات وتعادلان في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الاثنين، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كرة الصالات العراقي للمحترفين، حيث انتهت بخمسة انتصارات وتعادلين.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق الشرطة على ضيفه فريق الشرقية بنتيجة 8-0، وكذلك حقق الدفاع الجوي الفوز على ضيفه نفط الوسط بنتيجة 5-0، كما انتصر فريق دجلة الجامعة على ضيفه الكهرباء بنتيجة 5-1.

وأيضاً فاز فريق الجنوب على ضيفه آليات الشرطة بنتيجة 4-1، كما فاز فريق ديالى على ضيفه غاز الجنوب بنتيجة 3-2.

في حين تعادل بلدية البصرة مع ضيفه أمانة بغداد إيجابياً بنتيجة 2-2، وتعادل نفط البصرة مع ضيفه الجيش بنتيجة 3-3. ‏