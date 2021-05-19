5 انتصارات وتعادلان في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت سبع مواجهات كروية، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الدرجة الأولى المؤهل للدوري الممتاز العراقي.

وحقق فريق نادي نوروز فوزاً مهماً على فريق نادي مصافي الجنوب بنتيجة 4-2، وبالنتيجة نفسها فاز فريق نادي الجيش على غاز الشمال بنتيجة 4-2.

وتمكن فريق نادي كربلاء من تحقيق الفوز على فريق نادي سوق الشيوخ بنتيجة 3-1، وفاز فريق نادي الحسين على نظيره فريق الكوفة بهدفين لهدف، وكذلك تقدم فريق نادي برايتي على فريق نادي الجنسية 2-1.

فيما انتهت مباراة فريق نادي عفك مع فريق نادي الدفاع المدني بالتعادل الإيجابي 1-1، في حين أنهى التعادل السلبي مباراة نادي العلم مع الشرقاط 0-0.