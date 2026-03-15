5 انتصارات وتعادلان في الجولة 24 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

شهدت الجولة الـ24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، سبع مباريات انتهت بخمسة انتصارات وتعادلين.

وأسفرت النتائج عن فوز الحدود على ضيفه كربلاء بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفوز الجيش على ضيفه الكاظمية بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل البيشمركة مع ضيفه الرمادي من دون أهداف.

كما فاز نفط الوسط على ضيفه الاتصالات بهدفين مقابل هدف واحد، وتعادل المصافي مع ضيفه غازي الشمال من دون أهداف، فيما تغلب نفط البصرة على مضيفه عفك بثلاثة أهداف دون رد.

وتتواصل منافسات الجولة اليوم عند الساعة 9:00 مساءً بإقامة ثلاث مباريات، إذ يواجه الناصرية ضيفه، بينما يلاقي البحري ضيفه الفهد، ويستضيف ميسان فريق الحسين.