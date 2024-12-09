4 أوسمة ملونة لاتحاد السباحة البارالمبي العراقي في بطولة العالم

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي للسباحة البارالمبي، يوم الاثنين، أربعة أوسمة ملونة في منافسات بطولة العالم التي ضيفتها مصر.

وقال الأمين العام المساعد للجنة البارالمبية، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي، هاشم فرز، لوكالة شفق نيوز "لقد توج أبطال اتحاد السباحة البارالمبي بحصولهم على أربعة أوسمة ملونة في ختام سلسلة بطولات العالم التي اقيمت في جمهورية مصر العربية بمشاركة 16 منتخباً عربياً وآسيوياً وأوربياً وأمريكياً".

وأضاف "حصل أبطالنا على وسامين ملونين في اليوم الأخير للبطولة بعد أن خطف السباح قاسم محمد وساماً فضياً ضمن منافسات 400 متر حرة، فيما عزز زميله السباح مقتدى علي رصيده ورصيد منتخب العراق بوسامين برونزيين بعد أن أضاف وساماً برونزياً جديداً في فعالية 50 متراً ظهر، وهي حصيلة جيدة على الرغم من قصر فترة الإعداد والتحضير للبطولة".