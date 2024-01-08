4 أندية في دوري نجوم العراق تعلن عن تعاقداتها الشتوية

شفق نيوز/ أعلنت إدارات أربع أندية تلعب ضمن دوري نجوم العراق لكرة القدم، وزاخو، يوم الاثنين، عن ضمها لاعبين محترفين إلى صفوف فرقها ضمن الانتقالات الشتوية.

وقالت إدارة نادي نفط الوسط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، عن تعاقدها مع اللاعب اليمني أنيس العماري المحترف في الدوري العماني في أولى صفقاتها بالانتقالات الشتوية.

وفي بيان آخر ذكرت إدارة زاخو أول تعاقدتها ضمن الانتقالات الشتوية مع المحترف الكاميروني اللاعب فرانك سيدريكي قادماً من نادي القوة الجوية.

كما انضم اللاعب محمد خالد كوفي، رسمياً لصفوف نادي القاسم قادماً من دهوك.

وكذلك أعلن فريق نوروز عن أولى تعاقداته الشتوية مع الحارس علي جاسم شنيشل قادماً من فريق القاسم.