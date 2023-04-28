4 ميداليات لمنتخب العراق في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

شفق نيوز / رفع المنتخب العراقي لألعاب القوى، غلته من الأوسمة في بطولة غرب آسيا الجارية احداثها في العاصمة القطرية الدوحة، برصيد 13 وساماً ملوناً.

وأضاف منتخب ألعاب القوى، حتى الآن أربعة أوسمة جديدة، اثنان منها ذهبية وفضية واحدة وبرونزية واحدة.

وتحصل عبد السجاد سعدون ناصر ، على ذهبية لرصيد المنتخب في فعالية العشاري وجمع 6810 نقاط، فيما كانت الذهبية الثانية للاعبة مروة قيس مرهون، في سباق رمي المطرقة بمسافة بلغت 47،95 متراً وتسجيل رقم قياسي عراقي جديد.

فيما خطف محمد باقر أحمد، فضية بفعالية دفع الثقل وبلغت المسافة 17،55 متراً، بينما أحرزت اللاعبة مريم عبد الحميد عبد الإله، برونزية في فعالية الوثب الطويل، وقفزت مسافة بلغت 5،43 امتار.