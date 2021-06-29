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4 مواجهات في انطلاق الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-29T15:18:37+0000
4 مواجهات في انطلاق الجولة 34 لدوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تنطلق أربع مواجهات كروية يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لدوري الكرة الممتاز.

حيث سيضيف فريق نادي زاخو على ملعبه فريق نادي الديوانية في الخامسة عصرا، وفي نفس الوقت يضيف ملعب النجف الدولي مباراة فريق نادي نفط الوسط مع ضيفه فريق نادي امانة بغداد.

وعلى ملعب الفيحاء يضيف فريق نادي الميناء في السابعة والنصف ضيفه فريق نادي القاسم، ويختتم فريق نادي الطلبة وفريق نادي النفط في التاسعة والنصف على ملعب الشعب الدولي.

ويتصدر فريق نادي القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 33 برصيد 73 نقطة يليه فريق نادي الشرطة برصيد 65 نقطة، ثم فريق نادي الزوراء ثالثاً برصيد 63، والنجف رابعاً برصيد 62 نقطة.

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