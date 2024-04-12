4 مواجهات ودية لسلة العراق في الكويت

شفق نيوز/ وصل المنتخب العراقي لكرة السلة للناشئين والشباب، إلى الكويت، يوم الجمعة، تمهيداً لخوض أربعة مباريات ودية مع نظيريهما الكويتي استعداداً للاستحقاقات الخارجية المقبلة .

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، إن "منتخبي الناشئين والشباب سيخوضان 4 مباريات ودية مع نظيريهما الكويتي وذلك لفسح المجال أمام الكادر التدريبي للوقوف على الجاهزية التامة للاعبين الذين يتم تهيئتهم للبطولات الخارجية المقبلة، وكذلك لأجل بناء جيل من اللاعبين الواعدين لتمثيل المنتخب الأول مستقبلاً".

وأضاف العميدي، أن "منتخب الناشئين سيخوض مباراته الأولى يوم غدٍ السبت، أما المباراة الثانية ستقام يوم الاثنين المقبل الموافق 15 من الشهر الجاري"، مبيناً أن "المباراة الأولى تقام عند الساعة الرابعة أما الثانية فستقام عند الساعة الخامسة عصراً".

وأشار إلى أن "مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الكويتي ستقام في نفس اليوم، عند الساعة السادسة عصراً، بينما تقام الثانية عند الساعة السابعة مساءً".