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4 مواجهات في ختام الجولة 33 من الدوري الممتاز غداً

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-26T07:40:14+0000
4 مواجهات في ختام الجولة 33 من الدوري الممتاز غداً

شفق نيوز/ تُقام أربع مباريات لكرة القدم، غدا الأحد، في ختام الجولة 33 لدوري الكرة الممتاز.

ففي الساعة الرابعة و45 دقيقة عصرا يلتقي فريقا نادي الصناعات الكهربائية وضيفه نادي السماوة على ملعب الصناعة، فيما يحتضن ملعب المباراة الثانية بين فريقي نادي الكرخ وضيفه الحدود على ملعب احمد راضي.

ويلتقي مساءً على ملعب النجف الدولي فريقا النجف ونفط البصرة، تعقبها على ملعب فرانسو حريري مباراة فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي القوة الجوية.

ويضيف ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، مباراة جماهيرية تجمع فريقيّ نادي الشرطة مع نادي الطلبة.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة.

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