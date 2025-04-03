4 مواجهات في الجولة 26 من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام أربع مباريات كروية، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نجوم العراق لكرة القدم في بغداد وأربيل.

‏وتنطلق أولى المباريات عند الساعة الرابعة عصراً بين فريقي الحدود الساعي للتخلص من قعر الدوري برصيد 13 نقطة، وضيفه فريق الطلبة المتحفز للفوز واللحاق بفرق المقدمة إذ يحتل المركز الخامس برصيد 40 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي في بغداد.

‏بينما تقام ثلاث مباريات عند الساعة السادسة والنصف مساءً، تجمع الأولى فريق أربيل الذي يسعى لخطف النقاط الثلاث من على أرضه ووسط جمهوره وتعويض خسارته السابقة أمام الكهرباء لتحسين ترتيبه بعد أن تراجع إلى المركز 13 برصيد 32 نقطة، مع ضيفه فريق القاسم الذي يواصل نتائجه الإيجابية وكان آخرها الفوز على نوروز 1-0 ليرتقي للمركز السادس برصيد 38 نقطة، وتقام المباراة على ملعب فرانسو حريري في أربيل.

بينما تجمع المباراة الثانية فريق القوة الجوية الجريح بعد تعرضه لخسارة قاسية أمام الشرطة، مكتفياً بالمركز الرابع بـ41 نقطة، مع ضيفه نفط البصرة الذي يصارع من أجل التخلص من المراكز المتأخرة إذ يحتل المركز 17 برصيد 23 نقطة، وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي.

في حين يحتضن ملعب الزوراء المباراة الثالثة التي تعد من أقوى مباريات الجولة والتي تجمع أصحاب الأرض والجمهور الزوراء الطامح للتمسك بالصدارة، وضيفه دهوك المتحفز للفوز بعد تحقيقه سلسلة انتصارات حققها في الأدوار السابقة ليقفز من خلالها إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة ولديه عدة مباريات مؤجلة.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قررت يوم أمس الأربعاء، تقديم موعد مباراة دهوك والزوراء ثلاث ساعات، من الساعة التاسعة والنصف مساءً إلى الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الخميس، بغية فسح المجال أمام فريق نادي دهوك ممثل العراق للاستعداد لبطولة الأندية الخليجية، ولقرب موعد مغادرة الفريق إلى العاصمة الكويتية لمواجهة فريق القادسية برسم ذهاب نهائي بطولة كاسالخليجللأندية.