4 مدربين ايرانيين يقودون المنتخبات العراقية للمصارعة

شفق نيوز/ وقع الاتحاد العراقي المركزي للمصارعة، يوم الثلاثاء، عقوداً مع أربعة مدربين إيرانيين لقيادة المنتخب العراقي ومنتخبات الفئات العمرية.

وقال رئيس الاتحاد شعلان عبد الكاظم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "لقد تعاقدنا مع اربعة مدربين ايرانيين وهم: مصطفى نريمان، وعلي حسن عابدي، لفعالية المصارعة الحرة، وسعيد حميد شيرزاد، وسعيد عباس زادة، لفعالية المصارعة الرومانية".

واضاف ان "المدربين سيقودون المنتخب العراقي اعتباراً من يوم غد الأربعاء ويشرفون على الفئات العمرية واعدادها للبطولات المقبلة منها دورة التضامن الاسلامي المقررة في تركيا".

واشار الى ان "الاتحاد اصبح بحاجة لقاعة نظامية لاستضافة المصارعين خلال المعسكرات الداخلية كما ان اللاعبين بحاجة لأجور النقل والسن ليكون حضورهم سهلاً للقاعة".

وبين عبد الكاظم "اننا كاتحاد نعد لاعبينا لبطولات مقبلة أقربها بطولة آسيا للأحداث، ودورة التضامن الاسلامي التي ستقام خلال شهري تموز وآب المقبلين، ونأمل أن نعد مصارعينا بشكل جيد لحصد الاوسمة للعراق".