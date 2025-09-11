4 محترفين يعززون صفوف نادي الحشد في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

أبرمت إدارة نادي الحشد الشعبي الرياضي، يوم الخميس، عقود إعارة مع أربعة لاعبين محترفين، وذلك للمشاركة مع الفريق في منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد.

وقال مشرف الفريق، عباس التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "التعاقد مع المحترفين جاء بعد دراسة دقيقة لمسيرتهم وخبراتهم في البطولات الدولية الكبرى، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز صفوف الفريق والظهور بمستوى مشرّف يليق باسم وسمعة الحشد الشعبي، ممثل العراق في البطولة".

وضمّت قائمة اللاعبين الجدد، بحسب التميمي، كلاً من "القطري زاركو ماكوفيتش، والبرتغالي بروخيس سيلفا سميدو، والمونتينيغري فاسيلي كالوديروفيتش، وحارس المرمى الإيراني علي قادر رحيمي".

وتستضيف دولة الكويت البطولة العربية في نسختها الأربعين خلال الفترة 12 أيلول/ سبتمبر الجاري إلى 22 من الشهر ذاته، بمشاركة 11 فريقاً، من بينها نادي الحشد الشعبي.

وكان وفد نادي الحشد الشعبي قد وصل في وقت سابق، إلى الكويت استعداداً لانطلاق البطولة.