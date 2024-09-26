4 محافظات تستضيف بطولة أندية العراق للناشئين للكرة الطائرة

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي للكرة الطائرة حبيب علي اللاوندي، يوم الخميس، عن إقامة بطولة أندية العراق المفتوحة للناشئين الشهر المقبل في بغداد وأربيل وكربلاء وذي قار.

وقال اللاوندي لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة ستقام لأربع مناطق تضم الأولى أربيل، والسليمانية، ودهوك، وكركوك، ونينوى وتجري منافساتها في أربيل عاصمة إقليم كوردستان".

وأضاف أن "المنطقة الثانية تضم بغداد، وصلاح الدين، والأنبار، وديالى وتقام منافساتها في بغداد"، مشيراً إلى أن "مجموعة المنطقة الثالثة تضم كربلاء، وبابل، والنجف، والمثنى، والديوانية وتقام منافساتها في كربلاء".

وبين أن "المنطقة الرابعة تضم البصرة، وميسان، وذي قار، وواسط وتجري منافساتها في ذي قار".

وأشار اللاوندي إلى أن "البطولة تقام للفترة من 3-6 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل على أن يشرف على التصفيات الاتحادات الفرعية التي ستستضيف المنافسات الأربع".