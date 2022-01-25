4 لاعبين عراقيين يلتحقون بوفد المنتخب في طهران

شفق نيوز/ وصل اللاعبون فرانس ضياء (الدنمارك) ومهند جعاز وأمير العماري (السويد) وسعد ناطق (العراق) إلى العاصمةِ الإيرانية طهران، يوم الثلاثاء، وقد تمت تهيئةُ جميع الإجراءاتِ اللازمة لغرض تأمينِ انضمامهم لوفدِ المنتخب الوطني.

وفور وصول اللاعبين ستتم إجراءات فحوصات الـ pcr، وانتظار نتائج الفحصِ لغاية صباح الغد.

وسبق ان وصل قبل ساعات الى العاصمة طهران لاعبا المنتخب الوطني زيدان إقبال وعلي الحمادي قادمان من المملكةِ المتحدة ليلتحقا ببعثةِ المنتخب الوطنيّ.

وتزامن وصول اللاعبين مع وقت الوحدةِ التدريبيّة للمنتخبِ الوطني الذي سيواجه إيران يوم الخميس المقبل.