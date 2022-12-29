4 فرق للكرة الطائرة تحقق الفوز في مباريات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكنت فرق الشرطة والبحري والجيش والبيشمركة، يوم الخميس، من الفوز على منافسيها في مباريات المجموعتين الأولى والثانية من الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وتمكن فريق نادي الشرطة من الفوز على أربيل بثلاثة أشواط دون مقابل بواقع 25-20، و25-13، و25-20، في قمة مباريات المجموعة الأولى (التجمع الثاني)، ليعوض بهذا الفوز خسارة مباراة التجمع الأول في البصرة أمام أبناء القلعة الصفراء في مباراة كانت دراماتيكية انتهت لاربيل بثلاثة اشواط لشوطين.

وفي مباراة اخرى لحساب المجموعة الأولى (التجمع الثاني) حقق فريق نادي البحري الانتصار على فريق نادي حديثة بثلاثة أشواط دون مقابل 25-18، و25-22، و25-17.

ولحساب المجموعة الثانية (التجمع الثاني) نجح فريق نادي الجيش بالفوز على فريق نادي هيت بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 25-13، و25-22، و25-15.

وضمن منافسات المجموعة الثانية (التجمع الثاني) ايضاً ، فاز البيشمركة على الصناعة بثلاثة أشواط لشوط وحيد بواقع 29-31، و25-19، و25-11، و25-17.