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4 فرق كروية تتأهل لدوري الدرجة الأولى العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-04-12T18:15:10+0000
4 فرق كروية تتأهل لدوري الدرجة الأولى العراقي

شفق نيوز/ تأهلت أربعة فرق كروية، يوم الاثنين، إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2020 – 2021.

وتصدر فريق نادي الصليخ مجموعته الأولى بعد فوزه على فريق السكك بهدف من دون مقابل ليصل الى النقطة 12، بينما تأهل فريق المرور بطلاً للمجموعة الثالثة بعد فوزه على فريق الجامعة بهدف مقابل لا شيء ليصبح رصيده  14 نقطة.

كما انتزع فريق الدفاع المدني بطاقة التأهل عن مجموعته الرابعة عقب فوزه على المحمودية بثلاثة أهداف من دون رد ليصل إلى النقطة 13.

وتغلب فريق بابل على فريق المدحتية بثلاثة أهداف من دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجماهير في محافظة كربلاء، ليضمن البطاقة الثالثة المخصصة لأندية منطقة الفرات الأوسط للتأهل الى دوري الدرجة الأولى.

وبهذا الفوز يرافق بابل فريقا الاتفاق وعفك اللذان ضمنا التأهل مسبقاً لخوض غمار منافسات دوري الدرجة الأولى عن منطقة الفرات الأوسط.

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