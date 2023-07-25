4 فرق تتأهل للمربع الذهبي لبطولة أندية العراق للكرة الطائرة

شفق نيوز/ تأهلت فرق السليمانية، وفتاة أربيل، ودربنديخان، وافروديت، يوم الثلاثاء، إلى منافسات الجولة الأخيرة من بطولة أندية العراق للشابات للكرة الطائرة.

وفاز فريق السليمانية على "طق طق" بثلاثة أشواط دون رد جاءت كالتالي 25-16، و26-24، و25-23، كما فاز فريق دربنديخان من على افروديت بثلاثة اشواط دون رد بنتيجة 25-21، و25-15، و25-17.

ويلتقي يوم غدٍ الأربعاء ضمن منافسات المربع الذهبي فريقا دربنديخان وفتاة أربيل في تمام الساعة الواحدة ظهراً، تليها مواجهة مهمة تجمع صاحب الارض والجمهور فريق السليمانية ومنافسه افروديت.