4 فرق تبلغ نصف نهائي دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة خماسي كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، عن مباريات مرحلة الذهاب للدور نصف النهائي لدوري المحترفين العراقي "PLAYOFFS".

وحسمت أربعة أندية تأهلها إلى دور نصف نهائي لدوري المحترفين لكرة الصالات للموسم 2023-2024، وهي الشرطة، ونفط الوسط، ونفط البصرة، والموارد المائية.

وستنطلق مباريات الدور نصف النهائي لمرحلة الذهاب يوم الثلاثاء المقبل، وتقام المباراة الأولى في قاعة نادي الجيش في بغداد عند الساعة الثالثة بعد الظهر بين فريقي الموارد المائية وضيفه نفط البصرة.

بينما تقام المباراة الثانية في قاعة نادي التضامن بمحافظة النجف بين فريقي نفط الوسط وضيفه الشرطة عند الساعة الخامسة عصراً.