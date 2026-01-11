4 تعادلات وثلاث انتصارات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

شهد الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، إقامة سبع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ16، حيث انتهت أربع مواجهات بالتعادل مقابل ثلاث انتصارات.

فقد تغلّب فريق نفط الوسط على فريق الكاظمية بهدفين دون مقابل، فيما تعادل فريق ميسان مع ضيفه نفط البصرة إيجابياً بهدف لكل منهما.

وحقق فريق غاز الشمال الفوز على مضيفه عفك بهدفين مقابل هدف واحد، كما انتهت مواجهة الحشد الشعبي مع ضيفه الجيش بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وتعادل مصافي الجنوب مع كربلاء سلبياً دون أهداف.

بينما فاز فريق المصافي على ضيفه الفهد بهدف دون مقابل، كذلك تعادل فريق الناصرية مع ضيفه الرمادي إيجابياً بهدف لكل منهما.

وتستكمل مباريات الجولة يوم غدٍ الاثنين بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي الحدود مع ضيفه الجولان، ويستضيف فريق البيشمركة نادي الحسين، فيما يواجه فريق البحرين ضيفه فريق الاتصالات.