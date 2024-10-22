4 انتصارات و6 تعادلات في انطلاق الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ انطلقت منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2024- 2025، يوم الثلاثاء، بإقامة عشر مواجهات ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي الفهد على فريق الحسين بنتيجة 2-1، والجولان على بيشمركة السليمانية 2-1 أيضاً، كما فاز أمانة بغداد على الصناعة بنتيجة 1-0، وبنفس النتيجة تغلب الناصرية على الموصل.

فيما انتهت ست مواجهات بالتعادل بين فريقي ميسان والاتصالات بنتيجة 1-1، والصناعات الكهربائية وعفك بنفس النتيجة، وكذلك المصافي وغاز الشمال 1-1، وأيضاً مصافي الجنوب والرمادي بنفس النتيجة، في حين كانت نتيجة لقائيّ نفط الوسط والبحري 0-0، وكذلك الغراف والكاظمية.

وتجري منافسات الدوري الممتاز، بمشاركة عشرين نادياً، وتقام المباريات بنظام الذهاب والإياب.

وكان ناديا نفط الوسط وأمانة بغداد، قد هبطا من دوري النجوم، إلى الدوري الممتاز، بينما تأهل فريقا ديالى والكرمة إلى دوري نجوم العراق.