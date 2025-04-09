4 انتصارات و6 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز
شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء، عشر مواجهات ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات
الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وفاز فريق الاتصالات على مضيفه فريق
الناصرية بنتيجة 1-0، وتعادل فريق الغراف مع ضيفه فريق ميسان إيجابياً بنتيجة 2-2،
وفاز فريق البحري على مضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-0، وتعادل فريق البيشمركة مع
ضيفه فريق الصناعات الكهربائية إيجابيا بنتيجة 2-2.
كما فاز فريق امانة بغداد على ضيفه فريق
الرمادي بنتيجة 2-1، وتعادل افريق الجولان مع ضيفه فريق الفهد سلبياً من دون
أهداف، وتعادل فريق الصناعة مع ضيفه فريق الكاظمية إيجابياً بنتيجة 2-2، وتعادل
فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق نادي الحسين سلبياً من دون أهداف.
وضمن المبارايات، فاز فريق الموصل على مضيفه
فريق غازي الشمال بنتيجة 1-0، وتعادل فريق عفك مع ضيفه فريق نفط الوسط سلبيا من
دون أهداف.