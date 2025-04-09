4 انتصارات و6 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأربعاء، عشر مواجهات ضمن منافسات الجولة 23 من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

‏وفاز فريق الاتصالات على مضيفه فريق الناصرية بنتيجة 1-0، ‏وتعادل فريق الغراف مع ضيفه فريق ميسان إيجابياً بنتيجة 2-2، ‏وفاز فريق البحري على مضيفه فريق المصافي بنتيجة 2-0، ‏وتعادل فريق البيشمركة مع ضيفه فريق الصناعات الكهربائية إيجابيا بنتيجة 2-2.

‏كما فاز فريق امانة بغداد على ضيفه فريق الرمادي بنتيجة 2-1، وتعادل افريق الجولان مع ضيفه فريق الفهد سلبياً من دون أهداف‏، وتعادل فريق الصناعة مع ضيفه فريق الكاظمية إيجابياً بنتيجة 2-2، ‏وتعادل فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق نادي الحسين سلبياً من دون أهداف.

‏وضمن المبارايات، فاز فريق الموصل على مضيفه فريق غازي الشمال بنتيجة 1-0، ‏وتعادل فريق عفك مع ضيفه فريق نفط الوسط سلبيا من دون أهداف.