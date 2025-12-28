4 انتصارات و3 تعادلات في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز- بغداد

جرت، اليوم الأحد، 7 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، وأسفرت نتائجها عن أربعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وتمكن فريق نفط البصرة من تحقيق الفوز على مضيفه فريق نفط الوسط بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، فيما فاز فريق الرمادي على مضيفه فريق المصافي بهدفين مقابل هدف واحد.

كما حقق فريق كربلاء فوزاً على مضيفه فريق ميسان بهدف واحد دون مقابل، وتغلب فريق الحدود على مضيفه فريق البيشمركة بهدف واحد دون مقابل.

وفي المقابل، تعادل فريق الجيش مع ضيفه فريق غاز الشمال بهدفين لكل منهما، كما تعادل فريق مصافي الجنوب مع ضيفه فريق الناصرية إيجابياً بهدف واحد لكل منهما.

وأخيرًا تعادل فريق الحشد الشعبي مع ضيفه فريق الفهد سلبياً من دون أهداف.

وتُستكمل، يوم غد الاثنين، منافسات الجولة بإقامة ثلاث مباريات ضمن المنافسات ذاتها، إذ يلاقي فريق البحري ضيفه فريق نادي الحسين، ويواجه فريق عفك ضيفه فريق الجولان، وأخيرًا يلاقي فريق الاتصالات ضيفه فريق الكاظمية.