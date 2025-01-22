4 انتصارات ومثلها تعادلات في دوري المحترفين لكرة الصالات
شفق
نيوز/ جرت ثمان مواجهات في دوري المحترفين لكرة الصالات، مساء اليوم الأربعاء، ضمن
منافسات الجولة 17 من الدوري.
وأسفرت
نتائج المباريات عن فوز فريق آليات الشرطة على مضيفه فريق المصافي بنتيجة 6-4، كما
فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 5-3.
كذلك
نجحت فريق الشرطة بالفوز على مضيفه الشباب البصري بنتيجة 4-2، وتمكن فريق دجلة
الجامعة من الفوز على مضيفة الموارد المائية بنتيجة 4-1.
في
حين تعادل فريقا الدفاع الجوي وضيفه فريق أوروك إيجابيا بنتيجة 7-7، وكذلك تعادل
فريقا الجيش مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-2.
وأيضاً
تعادل فريقا الشرقية مع ضيفه أمانة بغداد إيجابياً بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة
انتهت مباراة غاز الجنوب مع ضيفه بلدية البصرة.