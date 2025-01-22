4 انتصارات ومثلها تعادلات في دوري المحترفين لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت ثمان مواجهات في دوري المحترفين لكرة الصالات، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق آليات الشرطة على مضيفه فريق المصافي بنتيجة 6-4، كما فاز فريق نفط البصرة على ضيفه الحشد الشعبي بنتيجة 5-3.

كذلك نجحت فريق الشرطة بالفوز على مضيفه الشباب البصري بنتيجة 4-2، وتمكن فريق دجلة الجامعة من الفوز على مضيفة الموارد المائية بنتيجة 4-1.

في حين تعادل فريقا الدفاع الجوي وضيفه فريق أوروك إيجابيا بنتيجة 7-7، وكذلك تعادل فريقا الجيش مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-2.

وأيضاً تعادل فريقا الشرقية مع ضيفه أمانة بغداد إيجابياً بنتيجة 1-1، وبنفس النتيجة انتهت مباراة غاز الجنوب مع ضيفه بلدية البصرة.