4 انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ انتهت أربع مباريات بالفوز، فيما حسم التعادل أربع أخرى، يوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي تُعد مؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل.

‏‏وفاز فريق نفط الوسط على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-0، كما تغلب الغراف على أمانة بغداد بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تخطى فريق عفك غاز الشمال بنتيجة 2-1، وكذلك فاز مصافي الجنوب على فريق الكاظمية بنتيجة 2-1.

فيما تعادل فريقا ميسان والفهد بنتيجة 2-2، ‏وتعادل المصافي مع الجولان بنتيجة 1-1، وبالتعادل السلبي من دون أهداف انتهت مباراتي نادي الحسين مع فريق الموصل، والبحري والصناعة.