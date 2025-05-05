4 انتصارات ومثلها تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
شفق نيوز/ انتهت أربع مباريات بالفوز، فيما حسم التعادل أربع أخرى، يوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم والتي تُعد مؤهلة لدوري نجوم العراق للموسم المقبل.
وفاز فريق نفط الوسط على فريق الصناعات الكهربائية بنتيجة 2-0، كما تغلب الغراف على أمانة بغداد بنتيجة 2-1، وبنفس النتيجة تخطى فريق عفك غاز الشمال بنتيجة 2-1، وكذلك فاز مصافي الجنوب على فريق الكاظمية بنتيجة 2-1.
فيما تعادل فريقا ميسان والفهد بنتيجة 2-2، وتعادل المصافي مع الجولان بنتيجة 1-1، وبالتعادل السلبي من دون أهداف انتهت مباراتي نادي الحسين مع فريق الموصل، والبحري والصناعة.