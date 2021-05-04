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4 انتصارات وتعادل واحد في منافسات الدوري المؤهل للممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-04T19:05:09+0000
4 انتصارات وتعادل واحد في منافسات الدوري المؤهل للممتاز

شفق نيوز/ جرت يوم الثلاثاء خمس مواجهات ضمن منافسات الدوري العراقي للدرجة الأولى المؤهلة للدوري الممتاز بكرة القدم للمجموعة الثانية.

وتعال فريق اكد سلبياً من دون اهداف امام فريق الاتفاق .

وفاز فريق ديالى على فريق الرمادي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

وفاز فريق نادي الصناعة على فريق ميسان  بأربعة أهداف دون رد .

وفريق سامراء يحقق الفوز على فريق المرور   بأربعة أهداف مقابل ثلاثة .

وفاز فريق نادي الصليخ على فريق نادي بابل بهدفين لهدف .

وضمن منافسات دوري الرديف، فاز فريق رديف أمانة بغداد على نظيره رديف النجدة بأربعة أهدافٍ من دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب بغداد (الكندي) ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الرديف (المجموعة الأولى).

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق رديف شباب العدل على نظيره رديف الطلبة بهدفٍ من دون مقابل.

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