4 انتصارات وتعادل بالدوري الممتاز للرجال وفوز بمباراة مؤجلة للسيدات

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الأولى للمجموعة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت النتائج عن فوز نادي بيشمركة السليمانية على نادي الحسين بنتيجة 2-0.

كما تعادل نادي سامراء مع نادي المصافي إيجابياً بنتيجة 1-1، وفاز نادي الگرمة على نادي الناصرية بنتيجة 2-1، وكذلك تغلب نادي الفهد على عفك بنتيجة 3-1، واجتاز نادي ميسان ضيفه الشرقاط بنتيجة 1-0.

وضمن منافسات دوري السيدات للساحات المكشوفة، وفي مباراة مؤجلة فاز نادي آل بدير على نادي شهربان بنتيجة 2-0.

انتهى الشوط الأول بتقدم آل بدير بهدف جاء من ركلة جزاء نفذتها سوزان شيفان بنجاح.

وأضافت اللاعبة نيفين سعد هدف التعزيز لفريق آل بدير في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.