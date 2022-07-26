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4 انتصارات للجوية والشرطة والزوراء ونوروز في نهائيات دوري الناشئين لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-26T19:05:07+0000
4 انتصارات للجوية والشرطة والزوراء ونوروز في نهائيات دوري الناشئين لكرة القدم

شفق نيوز/ حققت فرق ناشئة القوة الجوية والزوراء والشرطة ونوروز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، انتصارات بعضها بنتيجة ثقيلة ضمن نهائيات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فريق ناشئة القوة الجوية حقق فوزا كبيرا على الكهرباء بأربعة اهداف مقابل هدف لحساب الجولة الثالثة عشرة لنهائيات دوري الناشئين لفرق الممتاز.

وسجل الاهداف كل من اللاعبين حسين صبحي، وحسن حسين، وجاسم احمد، وحسين ميثم، ليصل القوة الجوية بهذا الفوز الى النقطة السادسة والعشرين في صدارة جدول الترتيب.

كما حقق فريق ناشئة الزوراء الانتصار الثالث على التوالي بعد فوزه على الميناء بهدفين مقابل هدف واحد سجل الاهداف للزوراء حسن علي، ومحمد ازهر.

وضمن المنافسات ذاتها فاز فريق نادي الشرطة على الميناء بنتيجة 2-1، وفاز نوروز على فريق نادي النجف بنتيجة 3-0.

وكان فريق ناشئة القاسم فاز على نفط الوسط 1-0، في المباراة التي جرت امس ضمن نهائيات دوري الناشئين لفرق الممتاز.

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